Токио, , 17:32 — REGNUM Самой тёплой за последние 120 лет названа прошедшая зима японским Национальным метеорологическим управлением в сообщении от 15 апреля.

Нынешней зимой средняя температура на территории Японии составила 10,6 °С. Этот показатель на 1,66 °С превышает средний показатель за рассматриваемый период (декабрь — февраль).

Таких данных для зимы не было со времён начала наблюдений, которые японское метеорологическое управление ведёт с 1898 г. Отмечается, что и снега этой зимой в Японии было меньше, чем обычно.

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