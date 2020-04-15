Лондон, , 17:25 — REGNUM До 12 868 человек возросло количество летальных исходов среди пациентов с выявленным заражением коронавирусом в Великобритании. Об этом 15 апреля сообщает пресс-служба минздрава Соединённого Королевства.

За прошедшие сутки количество погибших от последствий заболевания COVID-19 возросло на 761 человек, количество подтверждённых случаев заражения увеличилось на 4 603. Общее количество пациентов с выявленным заражением коронавирусом составило 98 476 человек.

Количество выздоровевших составило 344 случая.

Ранее ИА REGNUM сообщало о намерении минздрава Великобритании проверить на наличие коронавируса всех пожилых людей и персонал в домах престарелых на территории страны.

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