Тбилиси, , 17:21 — REGNUM Президент Грузии Саломе Зурабишвили 15 апреля связалась с помощью видеозвонка с коллегами из Армении и Азербайджана и выразила им солидарность. Информацию о видеозвонках главы грузинского государства распространила пресс-служба президента.

«Президент Грузии Саломе Зурабишвили с помощью видеозвонка поговорила с президентом Армении Арменом Саркисяном. Президенты сообщили другу о ситуации в Грузии и Армении в связи с коронавирусом и тех конкретных мероприятиях, которые проводятся в целях превенции вируса. В беседе было отмечено, что в создавшейся тяжелой кризисной ситуации важны тесное региональное сотрудничество и солидарные подходы», — говорится в сообщении о разговоре с президентом Армении. Обе стороны выразили готовность к сотрудничеству в региональном формате и обсудили вопросы подготовки к посткризисному периоду.

Важность солидарности на всех уровнях, и в том числе на региональном, Саломе Зурабишвили подчеркнула и в беседе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Она поблагодарила азербайджанского лидера за акт солидарности, который выразился в освещении центра имени Гейдара Алиева цветами государственного флага Грузии. Ильхам Алиев, со своей стороны, дал высокую оценку действиям грузинских властей в борьбе с коронавирусом.

«Президент Грузии выразила надежду, что вызванная коронавирусом тяжелая ситуация быстро закончится, приоритетами в обновленной политической повестке дня станут региональные визиты и состоится визит президента Азербайджана в Грузию», — говорится в сообщении о видеозвонке Саломе Зурабишвили президенту Азербайджана.