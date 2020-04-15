Москва, 15 апреля 2020, 17:17 — REGNUM Повышенный «жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Московской области на 16−17 апреля из-за порывистого ветра. Соответствующая информация размещена на сайте Гидрометцентра России.
«Степень интенсивности погодных явлений: «жёлтый» — погода потенциально опасно», — говорится в сообщении.
Согласно прогнозу синоптиков, в ближайшие двое суток в столичном регионе ожидается порывистый ветер до 17 метров в секунду. Предупреждение действует на период с 12:00 16 апреля до 21:00 17 апреля.