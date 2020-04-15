Владикавказ, , 17:17 — REGNUM В Северной Осетии пострадал во время восхождения на гору Казбек альпинист из Санкт-Петербурга. Камнепад стал причиной травмы, которую получил турист, сообщили 15 апреля в пресс-службе регионального управления МЧС.

О том, что 23-летний альпинист пострадал в районе Верхних кармадонских ванн, сообщил 14 апреля его товарищ, который участвовал в восхождении. К месту происшествия выдвинулись спасатели Североосетинского поисково-спасательного отряда. Они оказали первую помощь получившему серьезную травму головы петербуржцу и транспортировали его вниз, где передали бригаде скорой помощи.

По данным врачей, пострадавший находится в состоянии средней степени тяжести. В его спасении участвовали 13 человек. Между тем, как отметили в МЧС, группа, совершавшая восхождение, не зарегистрировалась в ведомстве.