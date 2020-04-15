Ростов-на-Дону, , 17:15 — REGNUM У одного из пациентов клиники Ростовского государственного медицинского университета заподозрили коронавирус. В настоящее время ожидается результат теста на наличие инфекции, сообщает пресс-служба вуза 15 апреля.

«В настоящее время по одному из двух пациентов получен отрицательный ответ, по другому пациенту ответ ожидается сегодня или завтра. При выявлении подобных пациентов администрация клиники предпринимает все необходимые меры для снижения риска заражения персонала и других пациентов», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, донской минздрав ранее заявил, что в клинике вуза могут ввести карантин, если в лечебном учреждении подтвердится случай заражения коронавирусом.

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