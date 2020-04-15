Всеволожск, Ленинградская область, , 17:15 — REGNUM Во Всеволожском районе Ленинградской области до 30 апреля устанавливается запрет на проведение всех религиозных мероприятий, в том числе богослужений и церемоний, за исключением отпевания усопшего. Соответствующее постановление подписал 15 апреля глава муниципального образования Андрей Низовский.

Согласно документу, на территории всех конфессий, расположенных в районе, будут работать сотрудники правоохранительных органов, которые должны будут обеспечивать общественный правопорядок. В то же время, главы администраций городских и сельских поселений Всеволожского муниципального района должны будут принять оперативные меры по ограничению доступа граждан в культовые здания до 30 апреля. Постановление вступает в силу в среду, 15 апреля.

Андрей Низовский отметил, что такие меры обусловлены весьма вероятным увеличением количества приезжих верующих из соседнего региона — Санкт-Петербурга, к которому Всеволожский район наиболее близок. Поскольку в Петербурге установлен запрет на все религиозные мероприятия, а уже в грядущее воскресенье — Пасха, ожидалось, что во Всеволожский район могут приехать петербуржцы, чтобы принять участие в религиозном празднике.

«Это значит, что мы даже примерно не можем прогнозировать, сколько людей соберется у наших храмов. Среди них огромное количество пожилых людей, которые в особой группе риска. Температура +1 градус, снег и дождь в субботу и воскресенье создадут дополнительную опасность заболеть. Поэтому так. Я знаю, что будет много критики и непонимания. Но здоровье наших жителей в приоритете. Это непростое решение, и я с тяжелым сердцем его принял», — подытожил Низовский.

Отметим, за прошедшие сутки во Всеволожском районе Ленобласти число зараженных новой коронавирусной увеличилась на 94 человека. Со времени начала пандемии, число зараженных на территории данного округа составило 181 и только два из них полностью выздоровели.

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