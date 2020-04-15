Белгород, , 17:09 — REGNUM 18 пассажиров поезда Москва — Белгород вышли из вагона на железнодорожном вокзале Белгорода без проверки состояния здоровья. Теперь их разыскивают правоохранительные органы, сообщили журналистам 15 апреля на брифинге в региональном оперативном штабе.

Всего в вагоне было 84 пассажира. Проводница открыла двери и выпустила 18 человек без медицинского контроля. По этому случаю начато расследование. Власти пообещали найти и обследовать всех непроверенных граждан, а также ужесточить порядок прибытия пассажиров.

По данным на 15 апреля в регионе выявлено 59 случаев заражения коронавирусом.