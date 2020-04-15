Иваново, , 17:01 — REGNUM Никаких послаблений в карантинных мерах на данный момент быть не должно, об этом на брифинге 15 апреля заявил глава департамента здравоохранения по Ивановской области Артур Фокин.

«Мы не должны допустить лавинообразного роста количества больных, чтобы система здравоохранения с этими больными справилась. Благодарю всех, кто ответственно относится карантину, а таких людей много, благодарю медиков, которые работают в усиленном режиме. И еще раз прошу соблюдать те меры, которые прописаны в указе губернатора. Прежде всего, это самоизоляция и выход на улицу в исключительных случаях. Оставайтесь, пожалуйста, дома!» — цитирует пресс-служба облправительства Артура Фокина.

Глава регионального облздрава в очередной раз призвал жителей поберечь себя и близких и соблюдать все меры самоизоляции.

«Болезнь очень коварна. Причем ухудшение состояния происходит внезапно. Недавно один из пациентов у нас готовился к выписке. Состояние его ухудшилось буквально за полчаса. В результате через полчаса вместо выписки домой он оказался в отделении реанимации. К сожалению, от обычной простуды коронавирус отличается тем, что ухудшение наступает в считанные часы. В тяжелых случаях болезнь фактически полностью съедает легкие. И уже вентилировать становится нечего. Понятно, что сидеть дома тяжело, это надоедает. Но это необходимо. Учитывая, что инкубационный период вируса составляет 14 дней, за пару дней вольностей мы с вами расплатимся ровно через две недели», — добавил Фокин.

На данный момент в Ивановской области официально подтверждён 121 случай коронавируса, четыре человека находятся в тяжёлом, но стабильном состоянии.