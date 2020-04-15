Курган, , 17:00 — REGNUM В Курганской области 15 апреля зарегистрирован ещё один новый случай заражения SARS-CoV2. Об этом сообщает региональный штаб по профилактике распространения коронавирусной инфекции.

Заболевший COVID-19 мужчина был в контакте с семейным очагом заражения в Альменевском районе. Он госпитализирован в Курганскую областную инфекционную больницу.

Всего на лечении в Кургане под наблюдением инфекционистов находятся 9 человек с COVID-19. Ранее трое пациентов выздоровели и выписаны из больницы.