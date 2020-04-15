Москва, , 16:55 — REGNUM На 44 тыс. человек возросло количество безработных граждан с начала текущего года в России. Об этом 15 апреля сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

По данным Котякова, на сегодняшний день в РФ зарегистрировано 735 тыс. безработных граждан, что на 44 тыс. больше, чем в начале года. В 2019 году в это же время в центрах занятости было зарегистрировано 813 тыс. безработных.

При этом Котяков уточнил, что официальные данные о безработице характеризуют ситуацию на рынке труда без учёта особенностей нерабочих дней., а для получения полной и объективной картины ежедневно проводится онлайн-мониторинг сферы занятости.

К сервису подключено уже около 100 тыс. организаций с общим количеством сотрудников более 12 млн человек. Это соответствует 20% от всех занятых в России. Учитывается количество сотрудников, переведённых на удалённую работу и на режим неполной занятости, а также планы организаций по сокращению рабочих мест.

Ранее ИА REGNUM сообщало о безвозмездной помощи малому и среднему бизнесу, которую предложил выделить президент РФ Владимир Путин.

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