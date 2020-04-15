15 апреля 2020 | Время чтения 2 мин

Одна из центральных японских газет «Майнити симбун» опубликовала неутешительный, если не сказать пугающий, прогноз профессора университета Хоккайдо Хироси Нисимура о том, что число погибших в результате заражения коронавирусом в Японии может достигнуть 400 тысяч человек. Для того чтобы это предотвратить, необходимы более строгие меры по сдерживанию распространения инфекции.

Анатолий Кошкин, , 16:53 — REGNUM Одна из центральных японских газет «Майнити симбун» опубликовала неутешительный, если не сказать пугающий, прогноз профессора университета Хоккайдо Хироси Нисимура о том, что число погибших в результате заражения коронавирусом в Японии может достигнуть 400 тысяч человек. Для того чтобы это предотвратить, необходимы более строгие меры по сдерживанию распространения инфекции. Без соблюдения режима самоизоляции число тяжёлых случаев от коронавируса в Японии достигнет 850 тысяч, причем половина из заразившихся погибнет, предупреждает ученый. Профессор Нисимура входит в состав группы при минздраве Японии по мерам по предотвращению кластерных заражений.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

С мнением профессора нельзя не согласиться, если учесть, что введенный правительством до 6 мая в наиболее густонаселенных городах и префектурах Японии режим чрезвычайной ситуации явно не отвечает требованиям эпидемиологической обстановки в стране и ограничивается лишь призывами к населению соблюдать меры гигиены, предосторожности и самоизоляции. При этом запретов на передвижение, в том числе по стране, нет. Телесюжеты и фото с улиц японских городов свидетельствуют о том, что основная масса людей продолжают находиться вне жилищ, ограничиваясь лишь ношением медицинских масок и использованием дезинфицирующих средств.

Никаких ограничений гарантированной конституцией, как подчеркивают власти, «свободы передвижения» не введено. Штрафы за нарушения «режима чрезвычайной ситуации» не предусмотрены. Если все останется, как есть, существует опасность переноса эпидемии в пока еще относительно благополучные периферийные районы страны. Ибо впереди весенние каникулы «золотая неделя», когда массы японцев устремляются в «фурусато» — родные места для посещения престарелых родственников, что, как известно, весьма опасно. Ибо, как объясняют специалисты, люди могут быть инфицированы и без признаков заражения. А в условиях весьма ограниченного в Японии тестирования на коронавирус носители инфекции могут просто не знать о заражении.

Хотя турагентства, гостиницы и транспортные предприятия сообщают о заметном сокращении бронирования мест и билетов для проведения на лоно природы весенних каникул, в отсутствии карантина исключать подобные поездки, особенно легкомысленными молодыми людьми, нельзя.

Японское правительство и власти на местах сейчас оказались перед альтернативой — вводить карантин, вплоть до «закрытия городов» и строгих ограничений на передвижение, или продолжать ссылаться на явно неуместные в условиях пандемии «конституционные права человека».