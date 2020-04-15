15 апреля 2020 | Время чтения 5 мин

Национальная полиция Франции с прискорбием сообщила, что с начала «Великого затвора» (четыре недели назад), количество обращений к силам правопорядка увеличилось на 60%. И все эти 60% вызовов поступают от граждан, желающих «сигнализировать нарушение самоизоляции со стороны их соседей».

Елена Кондратьева-Сальгеро, , 16:41 — REGNUM В холодное солнечное утро вторника, 14 апреля, национальная полиция Франции с прискорбием сообщила, что с начала «Великого затвора» (четыре недели назад), количество обращений к силам правопорядка увеличилось на 60%. И все эти 60% вызовов поступают от граждан, желающих «сигнализировать нарушение самоизоляции со стороны их соседей».

Франция

Иначе говоря, речь об обыкновенных доносах на ближнего своего, не усидевшего дома и ускользнувшего от бдительного полицейского контроля. А бдительному контролю необходимо помогать.

Несколько обескураженные новостью журналисты изо всех сил старались не углубляться в психологические бездны страдающих от затвора соотечественников, обьясняя такие монументальные цифры (60% !) обыкновенной скукой. Намаявшись перед монитором и телевизором, люди начинают смотреть в окно, в глазок входной двери, куда угодно, где только можно найти себе новое занятие. Например, отслеживать чрезмерные выходы в свет собственных соседей и сообщать о них, куда следует, согласно чувству гражданского долга.

«Здравствуйте ! Oдна семья из нашего подьезда не только выводит погулять двyx своих собак, утром и вечером, но и по нескольку раз таскается то в ближний, то в дальний магазин! Тоже по очереди. Утром муж. После обеда жена. Часа в четыре, их сын-подросток. А в шесть — ещё и бабка, застрявшая у них, по случаю самоизоляции. Я, как честный гражданин, прошу и требую — примите меры!»

Hациональная полиция вяло прокоментировала эти знаменательные цифры, изящно обойдя прямой вопрос, о реальных последствиях подобных звонков. Навострившая ухо публика осталась при убеждении, что на всяк звонок не накинешь платок, но и не наездишься с проверкой. И тем не менее, всё за тот же период, с начала «великого затвора», французскими полицейскими было выписано более 500.000 штрафов только за нарушение самоизоляции.

Уже ровно неделя, как во Франции наблюдается снижение случаев коронавируса в реанимации и общая стабилизация положения с потенциальнымии и реальными заражёнными. Тем удивительнее воспринимается не всем понятная перестраховка властей, обьявивших продление самоизоляции до 11 мая и много раз оговоривших, что и это ещё не точно, и это не предел. Будьте готовы к любым возможным новым продлениям срока «отсидки «, при первом чихe.

Мало того, до сих пор сохранённое за гражданами право на «занятие спортом или физической деятельностью на свежем воздухе» было строго урезано до непререкаемого расписания: все пробежки и «прокатки» на велосипедах не должны превышать одного часа в день и осуществляться до 10 утра или с 19 вечера, в радиусе 1 км от места проживания. Каждый новый день, кроме нескончаемых дебатов по поводу того или иного аспекта коронавируса и прилагающихся к нему последствий, приносит новые «проекты» урезания новых прав: граждан предупреждают, что после выхода из изоляции, от них потребуют выполнения ряда мер, полный перечень которых уточняется и будет обнародован, по мере необходимости. Обязательное ношение масок в общественном транспорте и соблюдение дистанции уже можно считать узаконенными на долгий срок.

Притом, что абсолютно все газеты в данный момент буквально переполнены темой коронавируса и её возможных вариаций, на удивление мало внимания уделяется соседям и собратьям по несчастью.

Так, например, из объективов французских СМИ внезапно исчезла Швеция, ещё вчера омываемая волнами сарказма, прочившего ей бесславное настоящее и позорное будущее, за её беспечность по отношению к коронавирусу, и отказ подчиниться всеобщему «Великому Затвору».

Злые языки на полутонах пересказывают, что Швеция стабилизировала уровень своих трагедий и упрямо движется к победе над пандемией, несмотря на катастрофические «дружеские» пророчества всех, клеймивших её за непослушание. Самые крупные СМИ, пока отмалчиваются на этот счёт.

Зато с удовольствием пересказывают очень «нужную «информацию, разбавляющую страх и ужас лирическим отступлением: в Индии двух родившихся близнецов назвали «Корона» и «Ковид». Их мама желает таким образом увековечить воспоминания о своей беременности в удивительную эпоху. Не появилась на передовицах и вчерашняя новость из Австрии: со вторника, там разрешено открытие всех коммерческих точек, имеющих отношение не только к пищевой или фармацевтической промышленности. Открыты книжные и цветочные магазины, супермаркеты сети «Сделай сам» и даже клиники эстетической хирургии анонсируют «перезапуск»…

В понедельник 13 апреля Австрия подсчитала свои ковидные результаты: 400 погибших от вируса, при населении в 9 миллионов. Во вторник Австрия перезапустила свою экономику. В венском квартале Favoriten дотошные журналисты отловили пенсионерку по имени Анита Какак, 75 лет, спросили о первых впечатлениях по выходе из «затвора» и получили умилительный ответ: «Я так рада, что снова могу покупать цветы! Душе так нужна красота… «

Канцлер Себастьян Курц, правда, настроен несколько более прагматически и решил не открывать школы, кафе и рестораны до середины мая. Хотя бы, чтоб окончательно не засвечиваться среди евросоюзников, как «нарушитель конвенции. «.Но старушку поприветствовал и магазины открыл, обьявив этот жест «первым шагом к новой форме нормальности».

А вот Германия решила продержать своих пенсионеров взаперти до конца года. Так надёжнее и никто не попрекнёт. Я попыталaсь было нарыть данных по добровольным доносам сознательных граждан на своих соседей в других странах Евросоюза, но оказалось, что ни одна полиция, кроме французской ничего подобного пока не заявляла. Или рыла я недостаточно глубоко. Возможно, это и к лучшему: в Великую Среду, когда Иуда предал Христа, куда как приятнее закончить эту хронику нюхающей цветы доброй австрийской старушкой — божьим одуванчиком. И не думать о 60% приросте доносящих на ближнего своего.