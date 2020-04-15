Рига, , 16:40 — REGNUM В Латвии из-за режима ЧС будут организованы трансляции Пасхального богослужения на каналах LTV1 и Sportacentrs, а также по радио — LR4. Кроме этого, трансляции в интернете будут организованы из многих других православных храмов по всей стране. Об этом, как пишет портал Nra. lv, сообщила пресс-секретарь Латвийской Православной церкви Оксана Дементьева.

«Так как нет возможности молиться в церкви, можно, находясь дома, присоединиться в молитве и праздничной службе, которая проходит в храме во время трансляции», — сказала Дементьева, призвав быть активными, а не относится к показу богослужения, как к интересной передаче.

По ее словам, домашняя молитва ничем не будет отличаться от молитвы в церкви. В перерывах между богослужениями все православные храмы будут открыты для посещения.

Дементьева также попросила верующих во время посещения церкви соблюдать социально безопасную дистанцию. Во многих церквях будут организованы специальные дневные службы, на которых верующие смогут получить святые дары. Кроме того, в Страстную пятницу и Великую субботу до 12 часов дня у верующих будет возможность индивидуально исповедаться, отметила она.

По ее словам, по особому режиму, соблюдая требования властей к ограничению числа собирающихся в одном месте людей, будут идти службы и в Старообрядческих храмах.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии был введен режим чрезвычайной ситуации.