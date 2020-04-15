Москва, , 16:38 — REGNUM Каковы механизмы распространения коронавирусных слухов? На вопросы редакции ИА REGNUM отвечает генеральный директор Attack Killer Рустэм Хайретдинов.

ИА REGNUM: Рустем, как мы знаем, в связи с коронавирусной эпидемией стало появляться много страшилок. И что морги трупами завалены, и что львы заполонили московские улицы — мол, их выпустили специально, чтобы самоизолированные режим не нарушали. Не могли бы вы раскрыть механизмы распространения подобных слухов?

Рустэм Хайретдинов: Фейки бывают разные. Например, со львами на улицах — это шутка, стёб, нарочитый фейк, никого в заблуждение это ввести не может: львов на всю страну пара сотен в зоопарках и цирках и при нашей погоде в марте они быстро бы вымерли. Если фейк делается не для шутки, а для введения людей в заблуждение, то в нём либо должна быть существенная доля правды, либо его должно быть сложно проверить.

Скажем, в фейке с очередью из «скорых» фото настоящее, но интерпретация манипулятивная — скорые в реальности стоят без больных и экипажей на дезинфекцию, а преподносится, что они стоят с больными в очереди в приёмный покой. Знающие протокол «скорой» сразу отметили, что машина с пациентов внутри обязана включить проблесковый маячок, а в очереди ни у одной машины маячки не включены. А информация от «сестры жены начальника» об огромном количестве трупов в моргах — труднопроверяемая информация.

ИА REGNUM: Какие бывают источники фейков и кто заинтересован в распространении недостоверной информации?

Рустэм Хайретдинов: Мотивы генерации и распространения фейков могут быть самые разные. Кто-то хочет прославится и получить побольше «лайков» на горячей теме, кто-то действует из хулиганских побуждений, кто-то профессионально выполняет заказ.

ИА REGNUM: Какие каналы распространения информации считаются самыми эффективными с точки зрения социальных коммуникаций?

Рустэм Хайретдинов: Соцсети и группы в мессенджерах — основной канал распространения, на время самоизоляции это основные неофициальные «окна в мир».

ИА REGNUM: Что вы, как специалист, можете предложить или посоветовать для купирования фейков?

Рустэм Хайретдинов: Самый простой способ не купиться на фейки — это критическое мышление и привычка проверять информацию по нескольким независимым друг от друга источникам. Ну и не быть частью сети распространения, бездумно перепубликуя скандальную информацию — потом будет стыдно перед собой, а по новым законам за такое можно и ответить.

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