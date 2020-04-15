Саратов, , 17:10 — REGNUM Саратовские полицейские получили право составлять протоколы об административных правонарушениях, посягающих на общественные порядок и безопасность.

По соглашению между МВД РФ и правительством Саратовской области сотрудники полиции имеют право составить протоколы за нарушения тишины и покоя; навязчивое обращение с целью гадания и попрошайничества; нанесение нецензурных и оскорбительных надписей; нахождение в общественных местах собак без поводка и намордника; отправление естественных надобностей в общественных местах, не приспособленных для этой цели.

Администрация Саратова просит жителей и гостей области соблюдать правила и нормы, установленные органами местного самоуправления.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии возбуждено уголовное дело после заявления 37-летней жительницы Сарапульского района о хищении средств. Женщина рассказала, что в конце февраля заказала на одном из сайтов амулет. Продавец предложила ей погадать по фото. После того, как женщина направила фотографию мошенникам, ей позвонили и сказали, что не только на нее, но и на всю семью наложена порча.

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