Киев, , 16:39 — REGNUM Депутат Верховной рады Украины Вадим Новинский, у которого подтвердили COVID-19, накануне встречался с главой Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) Онуфрием, сказано в сообщении Информационно-просветительского отдела МП.

Депутат передал священнослужителю маски для проведения праздничных богослужений.

На представленных фотографиях видно, что ни у Новинского, ни у Онуфрия во время встречи не было масок.

Отметим, ранее Вадим Новинский написал на своей странице в социальной сети Facebook, что проверка на COVID-19 дала положительный результат. О тестировании патриарха Онуфрия пока не сообщается.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в Киево-Печерской лавре коронавирусную инфекцию обнаружили почти у ста священнослужителей. Он добавил, что болезни не важна национальность или вероисповедание.

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