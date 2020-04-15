Вильнюс, , 16:27 — REGNUM Планирующие свои отпуска этим летом жители Литвы должны подумать о внутреннем туризме, сказал сегодня, 15 апреля, после заседания правительства премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Он исключает возможность скорого открытия границ, однако оговорился при этом, что власти страны внимательно оценивают тенденции в Европе и в случае позитивного развития событий в Литве начнут просчитывать вероятность возобновления авиасообщения.

«Этим летом надо планировать путешествия по нашей прекрасной Литве. Но если ситуация в Европе будет изменяться в оптимистичном направлении, возобновятся полёты, можно будет выбрать как путешествовать и куда путешествовать», — сказал Сквернялис.

Власти Литвы уже начали смягчать режим карантина в стране. С 16 апреля будет разрешено возобновление части торговых точек и услуг.

В Литве суммарно к сегодняшнему дню диагностировано 1091 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 29 человек умерли от последствий COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: В Литве официально приступили к смягчению режима карантина