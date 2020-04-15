Чебоксары, , 16:20 — REGNUM В Чувашии в числе 13 новых пациентов, у которых официально подтверждён коронавирус, пятеро являются сотрудниками больницы в Чебоксарах, сообщили ИА REGNUM в республиканском министерстве здравоохранения.

На 15 апреля в Чувашии подтвердилась новая коронавирусная инфекция ещё у 13 человек, их возраст — от 33 до 78 лет.

«Пятеро из них — сотрудники второй городской больницы (Чебоксары), еще один — пациент. Все они были под медицинским наблюдением до официального подтверждения от нижегородской лаборатории», — говорится в сообщении.

Также заражение коронавирусом подтверждено у двух приезжих (в Новочебоксарске и Чебоксарах) и пяти контактных лиц в Алатыре, Цивильске, Шумерлинском районе и Чебоксарах.

«Их выявили благодаря проводимым противоэпидемическим мероприятиям», — отмечают в минздраве.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля в Чувашии было зарегистрировано 15 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, в их числе — один медицинский работник и десять пациентов второй городской больницы.

Напомним, в Чувашии тесты на коронавирус дали положительный результат у 79 человек, из них двое уже выписаны домой в связи с выздоровлением. Глава минздрава республики Владимир Степанов отмечал, что в целом состояние заразившихся коронавирусом удовлетворительное, но «есть шесть пациентов, которые нуждаются в дополнительной подаче кислорода», и их состояние оценивается как средней степени тяжести.

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