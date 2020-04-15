Москва, , 16:19 — REGNUM Рост заболеваемости COVID-19 в России предсказала представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович 15 апреля в эфире телеканала «Россия 24».

Вуйнович заявила, что Россия пока ещё находится в фазе роста заболеваемости и на текущей неделе рост будет продолжаться.

Как уточнила Вуйнович ранее, динамика распространения инфекции в стране будет зависеть от соблюдения социальной дистанции, а также других мер противодействия угрозе эпидемии коронавируса.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в каких случаях медицинская маска, по данным Мелиты Вуйнович, может повысить риск заражения коронавирусной инфекцией.

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