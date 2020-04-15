Нальчик, , 16:15 — REGNUM В Кабардино-Балкарии в обязательном порядке будут изолированы на две недели все прибывшие из Москвы граждане. Такое решение принято оперативным штабом в целях предотвращения проникновения коронавирусной инфекции на территорию республики.

По словам руководителя управления Роспотребнадзора по КБР, главного санитарного врача региона Жираслана Пагова, гражданам, прибывшим в аэропорт Нальчика из Москвы будут вручать постановления об обязательной самоизоляции на 14 дней.

«Наши коллеги из Минздрава всех обследуют на коронавирусную инфекцию. В случае, если в ходе термометрии будет выявлен больной с температурой, весь рейс будет отрабатываться как контактный», — цитирует Пагова ТАСС.

Напомним, в Кабардино-Балкарии на 15 апреля выявлено 50 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Госпитализированы 27 человек, из них шестеро в реанимационное отделение. Состояние троих пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, находятся в крайне тяжелом состоянии с двусторонней пневмонией.

Еще 38 человек, из которых восемь детей, переносят заболевание в легкой форме и находятся дома в режиме самоизоляции. Также под медицинским наблюдением остаются 1199 человек, которые контактировали с заболевшими.