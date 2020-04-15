Саратов, , 16:17 — REGNUM В Саратовской области разрешена деятельность офтальмологических клиник и салонов оптики, мастерских по ремонту обуви и одежды, а также судебно-медицинских учреждений в условиях ограничительных мер. Соответствующие дополнения были внесены в постановление правительства Саратовской области, сообщает пресс-служба губернатора региона.

С 15 по 30 апреля жителям Саратовской области запрещено посещение культовых помещений, зданий и сооружений, за исключением священнослужителей, а также лиц, присутствие которых необходимо в совершении богослужений и функционирования культовых зданий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области принято постановление областного правительства о переносе начала пропускного режима на территории региона на 20 апреля.

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