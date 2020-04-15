Сухум, , 16:10 — REGNUM Благотворительная общественная организация «Киараз» закупит 5 тыс. пачек семян для посадки овощей и раздаст крестьянам в Абхазии. Информация об этом 14 апреля была размещена на сайте организации.

«У большого количества сельчан резко ухудшилось материальное положение, нет возможности купить семена, и они могут попросту остаться без огорода», — говорится в обращении «Киараз». Сообщается, что на закупку семян планируется потратить 100 млн рублей.

Общественники призывают остальные организации Абхазии также принять участие в обеспечении продуктовой безопасности республики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Абхазии было выявлено три случая заражения коронавирусом. Карантинные меры были введены там до того, как был обнаружен первый заболевший COVID-19. В республике остановлены многие предприятия, закрыты рынки и ряд магазинов.

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