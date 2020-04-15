Брянск, , 16:04 — REGNUM Патроны и порох изъяли полицейские у браконьера в посёлке Суземка Брянской области. 39-летний мужчина объяснил, что «забыл» отдать боеприпасы вместе с ранее изъятым ружьём, сообщили 15 апреля в пресс-службе регионального УМВД.

Мужчина был осуждён за незаконную охоту и лишён лицензии на охотничье оружие. Полицейские изъяли у него ружьё. А в ходе дельнейших профилактических мероприятий нашли в доме у браконьера 27 патронов 12-го калибра и банку с порохом массой около 130 граммов. Боеприпасы браконьер спрятал в старые охотничьи сапоги и пояснил сотрудникам правоохранительных органов, что просто «забыл» отдать патроны и порох.

В отношении жителя посёлка возбуждено уголовное дело по факту незаконного хранения взрывчатых веществ. Статья предусматривает до пяти лет лишения свободы.