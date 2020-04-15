Москва, , 16:02 — REGNUM Станцию «Проспект Вернадского» Большой кольцевой линии (БКЛ) в Москве планируют открыть в 2021 году, сообщает 15 апреля официальный сайт мэра Москвы.

Станцию оформят в стиле хай-тек. С нее пассажиры смогут сделать пересадку на Сокольническую линию. Выходы со станции будут расположены в районе улицы Удальцова на пересечении с проспектом Вернадского и будут выходить на обе стороны улицы — к жилым домам и к остановкам наземного транспорта.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявили, что проходка тоннелей на Большой кольцевой линии московского метро также будет завершена в 2021 году.