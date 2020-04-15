Вашингтон, , 16:01 — REGNUM Сотрудничество медицинских властей США с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) на фоне борьбы с коронавирусом было продуктивным. Об этом в телевизионном шоу на телеканале ABC заявил глава Центра по контролю и профилактике заболеваний США Роберт Редфилд, комментируя недавнее решение президента США Дональда Трампа приостановить финансирование организации.

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Редфилд подчеркнул, что центр и ВОЗ имеют долгую историю совместной работы при многочисленных вспышках различных заболеваний по всему миру.

«Мы продолжим сотрудничать и в этот раз. У нас продуктивные отношения», — отметил глава санитарного ведомства США.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты отказались от уплаты взносов во Всемирную организацию здравоохранения «до проведения оценки роли организации в плохом управлении и сокрытии информации о распространении коронавируса».

В Китае такое решение американского лидера вызвало серьёзную озабоченность. В этой связи Пекин призвал Вашингтон «серьёзно отнестись к своим обязательствам и поддержать лидирующую роль ВОЗ».

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