Тбилиси, , 15:59 — REGNUM В Грузии, при межведомственном координационном совете по борьбе с коронавирусом, создана антикризисная экономическая группа, сообщила 15 апреля пресс-служба правительства Грузии.

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария уже провел первое заседание этой группы и обсудил вопросы эффективного управления ожидаемой от доноров финансовой помощью.

В сформированную при координационном совете антикризисную группу вошли министры экономического блока, представители экономических комитетов парламента и Национального банка Грузии, а также мэр Тбилиси, бизнес-омбудсмен, советники премьер-министра, секретарь Совета инвесторов и представитель администрации президента. Премьер-министр определил главные задачи экономической группы.

«Задача проста. Мы должны сделать все, чтобы максимально быстро, поэтапно вернуть экономическую жизнь в обычный режим. За один-два месяца мы не сможем вернуться к стартовым условиям, которые имелись в начале 2020 года, но за 1,5−2 года должны их восстановить», — заявил Гахария.

На брифинге 14 апреля премьер сообщил, что в результате «очень тяжелых трехнедельных переговоров» с международными финансовыми институтами достигнута договоренность о выделении Грузии до конца текущего года $1,5 млрд на поддержку бюджета и осуществление конкретных проектов и еще $1,5 млрд на оказание помощи частному сектору — коммерческим банкам и частным компаниям. Кроме того, с МВФ достигнута договоренность о продолжении осуществляемой в Грузии программы и выделении в рамках этой программы до конца года еще $447 млрд. Причем, по информации Георгия Гахария, $200 млн из обещанной МВФ помощи отразятся в бюджете Грузии в ближайшие дни, до конца апреля.

По данным на 15 апреля в Грузии фиксируется 306 инфицированных коронавирусом, 69 выздоровевших и 3 погибших. С 21 марта в стране действует режим чрезвычайного положения, который правительство собирается продлить с 21 апреля до 10 мая. В условиях ЧП и всеобщего карантина в стране продолжают работать продовольственные магазины, аптеки, банки, почтовые отделения, а также предприятия, обеспечивающие необходимые нужды населения, и компании, осуществляющие крупные инфраструктурные проекты. Не прекращены международные и внутренние перевозки грузов.