Париж, , 15:55 — REGNUM Во Франции учёный совет заявил, что 18 млн человек останутся в изоляции после 11 мая 2020 года, передает BFM TV.

Председатель учёного совета Жан-Франсуа Дельфрейсси отметил, что 18 миллионов жителей страны, подвергающихся риску, должны будут оставаться в изоляции даже после 11 мая.

«Как долго это продлится я не знаю», — заявил Жан-Франсуа Дельфрейсси.

По его словам, к 18 миллионам граждан Франции относятся люди определенного возраста, в частности, граждане старше 65−70 лет, люди с хроническими заболеваниями, а также молодые люди с патологией и ожирением.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Франции Эдуар Филипп объявил о выделении премии персоналу больниц в размере 1500 евро.

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