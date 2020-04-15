Токио, , 15:54 — REGNUM В июне 2020 года в Японии поступят в продажу «Тамагочи», стилизованные под персонажей популярного аниме-сериала «Евангелион». Об этом 15 апреля сообщает Kotaku.

На выбор будут доступны три устройства: в стиле Рей, Аски или Евы-01. Пока неизвестно, появятся ли они в продаже в других странах.

Напомним, «Тамагочи» — это электронное устройство, содержащее в себе игру по уходу за виртуальным питомцем. Первая версия была разработана в 1996 году.

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