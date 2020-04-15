Нальчик, , 15:52 — REGNUM Учебный год в Кабардино-Балкарии закончится 30 апреля. Об этом сообщило министерство просвещения республики в своем Instagram. По данным ведомства, это решение принято в целях обеспечения охраны здоровья обучающихся и профилактики распространения новой коронавирусной инфекции в образовательных организациях.

Данное решение касается учащихся 1−8 классов. Учащиеся 9, 10 и 11 классов будут продолжать обучение в дистанционном формате до 5 июня 2020 года.

Из-за сокращения продолжительности 2019−2010 учебного года в годовые календарные учебные графики образовательных организаций будут внесены изменения, отметили в минпросвещения КБР.

Так же, как и образовательные учреждения, подведомственные республиканскому министерству, будут обязаны организовать свою образовательную деятельность в оставшийся период текущего учебного года и руководители муниципальных и частных образовательных организаций, а также учреждений дополнительного образования.