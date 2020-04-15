Саратов, , 15:53 — REGNUM Студенты саратовского художественного училища имени А.П. Боголюбова приняли участие в патриотическом проекте «Открытка Победы». Учащимися были созданы более 75 открыток с изображением героических подвигов жителей Саратовской области, участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла, в том числе Героев Советского Союза.

Этот проект стартовал в преддверии празднования 75-летия Великой Победы. Он реализуется под патронатом полномочного представителя президента России в ПФО Игоря Комарова. Сохранить историческую память и объединить жителей соседних регионов — главная цель проекта. Об этом сообщает пресс-служба областного министерства культуры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области впервые готовят специальное издание о фронтовых победах спортсменов-земляков. Министерство молодежной политики и спорта собирает уникальные истории побед саратовских спортсменов на фронтах Великой Отечественной войны. Помогают в этом спортивные школы и федерации, отделы районных администраций, а также известные журналисты.

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