Москва, , 15:48 — REGNUM Составлен рейтинг лучших музеев истории и культуры стран СНГ для онлайн-экскурсий. Лидирует в рейтинге Государственный исторический музей в Москве, свидетельствует рейтинг, опубликованный аналитическим агентством «ТурСтат».

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На втором месте — Национальный исторический музей в Минске, на третьем — Национальный музей Республики Казахстан, Нур-Султан. В пятерке лидеров оказались Национальный историко-культурный музей-заповедник «Несвиж» (Белоруссия) и Центральный государственный музей Республики Казахстан, Алматы.

Также в топ-10 лучших исторических музеев стран СНГ вошли Национальный музей истории Азербайджана, Музей истории Армении, Государственный музей истории Узбекистана, Национальный музей истории Молдавии и Национальный музей Таджикистана.

Как сообщало ИА REGNUM, самым интересным и часто посещаемым исторических музеем в России назван музей-заповедник «Петергоф» в Санкт-Петербурге.

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