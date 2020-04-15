Москва, 15 апреля 2020, 15:48 — REGNUM Составлен рейтинг лучших музеев истории и культуры стран СНГ для онлайн-экскурсий. Лидирует в рейтинге Государственный исторический музей в Москве, свидетельствует рейтинг, опубликованный аналитическим агентством «ТурСтат».
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На втором месте — Национальный исторический музей в Минске, на третьем — Национальный музей Республики Казахстан, Нур-Султан. В пятерке лидеров оказались Национальный историко-культурный музей-заповедник «Несвиж» (Белоруссия) и Центральный государственный музей Республики Казахстан, Алматы.
Также в топ-10 лучших исторических музеев стран СНГ вошли Национальный музей истории Азербайджана, Музей истории Армении, Государственный музей истории Узбекистана, Национальный музей истории Молдавии и Национальный музей Таджикистана.
Как сообщало ИА REGNUM, самым интересным и часто посещаемым исторических музеем в России назван музей-заповедник «Петергоф» в Санкт-Петербурге.
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