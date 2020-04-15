Москва, , 15:48 — REGNUM Самочувствие человека, заражённого коронавирусом, может ухудшиться за очень быстрый срок. Об этом в эфире программы «Спасибо, доктор!» на YouTube-канале «Соловьёв Live» заявил главный врач Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Городская клиническая больница имени М. Е. Жадкевича Департамента здравоохранения города Москвы» Александр Мясников.

«Вирус действует в основном в лёгких, и ещё нагрузки идут на сердце и на почки. Это коварный вирус, он коварен тем, что ты хорошо себя чувствуешь и резко можешь чувствовать себя плохо», — сказал Мясников.

Вместе с тем, он отметил, что «у многих вирусов есть подобное»: «Нас, конечно, щадит вирус: посмотрите на цифры в мире».