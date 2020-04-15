Тюмень, , 15:47 — REGNUM В Тюменской области до 30 апреля приостановлено проведение религиозных мероприятий с очным присутствием граждан в помещениях, а также посещение кладбищ. Соответствующее постановление подписано губернатором региона Александром Моором, сообщает 15 апреля областной оперативный штаб.

В храмы могут приходить исключительно священнослужители и их помощники. Кроме того, приостанавливаются паломнические поездки граждан.

Исключительный случай посещения кладбищ: обращения за оформлением услуг по погребению и участие в погребении.