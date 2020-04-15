Нью-Джерси, США, , 15:47 — REGNUM Разработчики из Saber Interactive выпустят экшен-игру World War Z на гибридной консоли Nintendo Switch. Об этом 15 апреля сообщает IGN.

Дата выхода Switch-версии пока не сообщается. Разработчики также напомнили о скором релизе издания Game Of The Year Edition (GOTY), в которое войдут все существующие дополнения и новая сюжетная кампания.

Напомним, World War Z — это экшен-игра с видом от третьего лица, выпущенная Saber Interactive в апреле 2019 года. В ней команда геймеров пытается выжить в мегаполисе, охваченном зомби-чумой.

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