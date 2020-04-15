Смоленск, , 15:46 — REGNUM Медики в Смоленской области выявили 106 случаев заражения коронавирусом, сообщили 15 апреля в пресс-службе областного Роспотребнадзора.

Наибольшее число случаев обнаружено в Вяземском районе — 82, в Смоленские — 11, Гагаринском районе — 3, в Рославльском районе и Десногорск — по два случая, в Ярцевском районе — 1. Выздоровел — один человек, скончался один пациент.

В надзорном ведомстве отметили, что всплеск заболеваемости в Вяземском районе связан с распространением инфекции в Вяземском доме-интернате для престарелых и инвалидов.

Под медицинским наблюдением в Смоленской области остаются 1489 человек, в том числе 1353 — в режиме самоизоляции. Ранее, 14 апреля, в Смоленской области было выявлено 55 случаев заражения коронавирусом — за сутки новые случаи подтвердились у 51 пациента.

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