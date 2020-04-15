Москва, , 15:45 — REGNUM На сегодняшний день можно сделать вывод, что коронавирус пришел надолго. Об этом в эфире программы «Спасибо, доктор!» на YouTube-канале «Соловьёв Live» заявил главный врач Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Городская клиническая больница имени М. Е. Жадкевича Департамента здравоохранения города Москвы» Александр Мясников.

«У китайцев нет коллективного иммунитета. Он пришёл надолго. Когда я говорю, что в России 16 тысяч погибло в ДТП в 2019 году, все говорят «да, конечно» ‑ и ужасаются двумстам смертям от COVID. Мы пока видим распространение вируса с симптомами ОРЗ. Не надо паниковать! Нас кошмарят со всех сторон», — сказал Мясников.

Он призвал сограждан соблюдать карантин: «Скорость заражения на карантине идёт меньше в два раза».