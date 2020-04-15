Екатеринбург, , 15:50 — REGNUM Главу Тугулыма (Свердловская область) Сергея Селиванова обвинили в получении взятки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

По версии следствия, чиновник получил взятку от директора коммунального предприятия МКУ «Административно-хозяйственное управление Тугулымского ГО». В течение трёх лет руководительница передала Селиванову около 2 млн рублей и имущество стоимостью более 100 тысяч рублей. Деньги передавались за покровительство по службе, рост финансирования и продление трудового контракта.

По слова главы пресс-службы свердловского главка МВД полковника Валерия Горелых, полицейские из антикоррупционного управления осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

Чиновника обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, Селиванову грозит до 15 лет лишения свободы. Суд скоро решит вопрос об аресте чиновника.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловской области арестовали главу особой экономической зоны «Титановая долина» Артемия Кызласова по обвинению в вымогательстве взятки. Предполагаемого посредника Кызласова — экс-министра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова также арестовали. Заведены уголовные дела.

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