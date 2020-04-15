Москва, , 15:42 — REGNUM В России выросло количество преступлений с использованием IT-технологий. Об этом 15 апреля заявили в пресс-центре МВД России, сообщает ТАСС.

Сообщается, что за три месяца 2020 года количество IT-преступлений увеличилось почти на 83,9% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

«Количество IT-преступлений выросло на 83,9%, а удельный вес таких деяний достиг 19,9% от общего числа», — говорится в сообщении.

Подчёркивается, что уровень преступности в стране за указанный период вырос на 4% именно из-за этого фактора.

В МВД отметили, что сократилось количество убийств и покушений, причинения тяжкого вреда здоровью, грабежей и разбоев. Однако на 48,5% возросло количество случаев мошенничества, при этом с использованием IT-средств — более чем в два раза.