Москва, , 15:41 — REGNUM Возникновение пробок из автомобилей на дорогах и из людей в метро стало ожидаемой ситуацией. Об этом в эфире программы «Спасибо, доктор!» на YouTube-канале «Соловьёв Live» заявил главный врач Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Городская клиническая больница имени М. Е. Жадкевича Департамента здравоохранения города Москвы» Александр Мясников.

«А вы ожидали другого? Надо было понимать, что будут пробки. Это было ожидаемо. Я удивлён с метро, потому что в машине в пробке можно посидеть, но в метро — это был недостаток. Служивым сказали проверять — они проверяли. Мозг надо было включать», — сказал Мясников.

Вместе с тем, по его словам, власти страны ещё никогда этого не делали: «Мы впервые со времён Великой Отечественной войны вводим подобные меры. Поэтому первый блин комом».