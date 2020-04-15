Стокгольм, , 15:47 — REGNUM По состоянию на 15 апреля в Швеции в общей сложности от заболевания COVID-19 умерли 1 203 человека. 11 927 человек были заражены коронавирусом. За последние 24 часа количество инфицированных увеличилось на 482 человека, 170 человек при этом скончались. Об этом 15 апреля сообщила шведская газета Fria Tider.

Приведенные цифры были озвучены во время пресс-конференции Агентства общественного здравоохранения Швеции, когда его представители ознакомили журналистов с последним отчетом об эпидемиологической ситуации в стране.

В то же время журналисты Fria Tider в своей статье критически отнеслись к медикам из государственного агентства, отметив, что власти Швеции почти полностью прекратили подсчет числа умерших от COVID-19 во время длинных пасхальных выходных.

Государственный эпидемиолог Агентства Андерс Тегнелл ранее заявил, что «реальные цифры» будут озвучены после того, как представители регионов Швеции предоставят соответствующие данные центральным властям страны.