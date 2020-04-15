Москва, , 15:38 — REGNUM Пациенты, заразившиеся коронавирусом и выписанные из больниц, могут выделять вирус ещё две недели. Об этом в эфире программы «Спасибо, доктор!» на YouTube-канале «Соловьёв Live» заявил главный врач Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Городская клиническая больница имени М. Е. Жадкевича департамента здравоохранения города Москвы» Александр Мясников.

«Помните графу «выздоровевшие»? Это те, кого выписали из больниц. На самом деле, мы не можем их отправить общественным транспортом: они выздоровели, но могут ещё две недели выделять вирус — например, со стулом. Мы их переводим ещё на две недели на домашний карантин», — сказал Мясников.

По его словам, раньше больных отвозили скорой помощью домой, а сейчас их развозят автобусами.