Вильнюс, , 15:36 — REGNUM В больницах Литвы на сегодняшний день из-за болезни COVID-19, вызванной коронавирусной инфекцией нового типа, находится 137 человек, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как рассказал на пресс-конференции руководитель штаба по ЧС, министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига, 14 пациентов находятся в реанимации. Восемь из них подключены к аппаратам ИВЛ. Ещё 29 пациентов получают кислородное лечение, но не находятся в реанимации.

В Литве суммарно к сегодняшнему дню диагностировано 1091 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 29 человек умерли от последствий COVID-19.