Москва, , 15:34 — REGNUM Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире составило 2,017 млн, сообщает 15 апреля справочный портал Worldometers.

От COVID-19 скончались 128 тыс. человек, выздоровели — 492 тыс. Один миллион случаев по всему миру было зафиксировано 2 апреля. Первое место по этому показателю занимаю США, где выявлено 614 тыс. случаев и 26 тыс. смертей.

На втором месте по число заражений Испания — 178 тыс, далее следуют Италия — 162 тыс., Франция — 143 тыс., Германия — 132 тыс. и Великобритания — 94 тыс. Россия в этом списке занимает 15-е место.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 15 апреля в России выявили 24 490 случаев заражения коронавирусом, 1968 человек выздоровели, 198 — скончались. За последние сутки выявлено рекордное число пациентов с COVID-19 — 3388.