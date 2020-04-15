Петушки, Владимирская область, , 15:33 — REGNUM В Петушинском районе Владимирской области с 16 по 30 апреля вводится комплекс ограничительных мероприятий. Как сообщает ИА REGNUM, соответствующий указ подписал губернатор Владимир Сипягин.

Въезжать и выезжать из района запретят всем, кто в нём не прописан и не зарегистрирован. Пропускать туда будут только после проверки документов и измерения температуры. На автотранспорте можно будет только проехать транзитом без остановок.

Все, кто въезжает в район на железнодорожном транспорте, должны сообщить о своём прибытии в районную администрацию и уйти на двухнедельную самоизоляцию. Дачникам, у которых нет регистрации в Петушинском районе, въезд запретили.

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