Ош, Киргизия, , 15:33 — REGNUM В городе Оше, а также в Ноокатском и Кара-Суйском районах Ошской области Киргизии на время действия чрезвычайного положения вводится запрет на торговлю алкогольными напитками. Об этом сегодня, 15 апреля, на брифинге заявил комендант южной столицы республики Малик Нурдинов, передает «Kaktus.media».

По его словам, зачастую употребляющие алкоголь люди не знают меры, а потому раз за разом идут в магазин, чтобы приобрести новую порцию спиртных напитков. В результате — теряют над собой контроль и нарушают требования режима ЧП и комендантского часа.

Нурдинов отметил, что за продажу алкоголя в течение ближайших 15 дней будут строго наказывать.

«Сейчас не время расслабляться и гулять», — подчеркнул комендант.

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