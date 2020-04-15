Кызыл, , 15:32 — REGNUM В столицу Тувы Кызыл авиарейсом из Москвы 13 апреля прилетели двое пассажиров, у которых выявили заражение коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, всего на самолёте вернулись домой 79 местных жителей, часть из которых — студенты.

«Это люди, которые живут в Москве и других крупных городах. Любой человек, когда становится трудно, стремится в родные пенаты. Мы не можем закрыться, поставить заслон для своих земляков, возвращающихся из других регионов», — отметил глава республики Шолбан Кара-оол.

35-летняя женщина с пятилетним ребёнком, заразившиеся ещё в российской столице, госпитализированы в больницу. С остальными пассажирами, по словам главы, «проводится вся необходимая работа». Им рекомендована самоизоляция.

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