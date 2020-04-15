Москва, , 15:32 — REGNUM В период самоизоляции, которая была введена с целью борьбы с распространением пандемии коронавируса, жители России начали обращаться за поддержкой к психологам МЧС России. Больше всего таких звонков поступает от людей пожилого возраста. Об этом сообщила начальник отдела экстренного реагирования Центра экстренной психологической помощи (ЦЭПП) МЧС России Лидия Тимофеева.

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Она пояснила, что именно эта категория граждан наиболее уязвима в такой период

«Им сложнее приспосабливаться к новым условиям и изменениям режима жизни», — добавила специалист, слова которой приводит ТАСС.

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Тимофеева добавила, что больше всего обращений на горячую линию связаны с потребностью в получении эмоциональной поддержки. Также людей беспокоят страхи и тревоги по поводу «лишений» в период самоизоляции и дальнейшего развития событий.

Начальник отдела отметила, что мужчины в меньшей степени обращаются за психологической помощью, но такие обращения тоже есть.

Как сообщало ИА REGNUM, в России в связи с распространением коронавируса период с 28 марта по 5 апреля был объявлен нерабочим. Позднее президент РФ Владимир Путин продлил его до 30 апреля.