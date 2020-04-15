15 апреля 2020 | Время чтения 1 мин

Санкт-Петербург, , 16:10 — REGNUM Военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической защиты в среду, 15 апреля, продезинфицировали вагоностроительный завод филиала «Метровагонмаша» и прилегающую территорию в Петербурге, передает корреспондент ИА REGNUM.

Военнослужащий ЗВО проводит дезинфекцию вагоностроительного завода Дарья Драй © ИА REGNUM

Военнослужащий ЗВО проводит дезинфекцию вагоностроительного завода Дарья Драй © ИА REGNUM

Военнослужащий ЗВО в костюмах спецзащиты Дарья Драй © ИА REGNUM

Военнослужащий ЗВО проводит дезинфекцию вагоностроительного завода Дарья Драй © ИА REGNUM

Предприятие расположено на улице Седова, 45, в Невском районе города. Операция была необходима, чтобы не допустить распространения коронавируса и других вирусных инфекций.

Обеззаразили 25 тыс. кв. метров цехов, складов и технологических площадей. Это позволит завод вернуться к работе.

Военнослужащие ЗВО в костюмах спецзащиты Дарья Драй © ИА REGNUM

Военнослужащий ЗВО проводит дезинфекцию вагоностроительного завода Дарья Драй © ИА REGNUM

Военнослужащий ЗВО проводит дезинфекцию вагоностроительного завода Дарья Драй © ИА REGNUM

Военнослужащий ЗВО проводит дезинфекцию вагоностроительного завода Дарья Драй © ИА REGNUM

Военнослужащие были в средства индивидуальной защиты. Для специальной обработки они использовали специальные машины АРС-14КМ и войсковые комплекты ДКВ-1К.

Дезинфекция территории вагоностроительного завода Дарья Драй © ИА REGNUM

Машины АРС-14КМ Дарья Драй © ИА REGNUM Военнослужащие ЗВО в костюмах спецзащиты Дарья Драй © ИА REGNUM

«В 26 регионах дислокации войск округа подразделениями радиационной, химической и биологической защиты уже проведена специальная обработка 11 тыс. объектов гражданской и военной инфраструктуры, дорог общего пользования. Общая площадь обработки составила около 1,8 млн кв. метров. Работа будет продолжена», — отметил командующий войсками Западного военного округа, генерал-полковник Александр Журавлёв.