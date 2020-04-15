Москва, , 15:31 — REGNUM Если бы у работающих жителей России была возможность выбирать руководителя, они бы предпочли спокойного руководителя, нежели эмоционального (73% против 7%), приводит данные опроса Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Каждый второй отдает предпочтение склонному к нововведениям начальнику, чем консервативному (53% против 12%). Строгий руководитель нравится работникам больше, чем мягкий (48% против 10%).

45% опрошенных предпочли бы зрелого начальника молодому (5%). Пол руководителя не важен для 66%, но мужчину предпочли бы 30%, женщину — 4% работников. 9% выбрали бы атеиста, 18% — верующего. Национальность руководителя не имеет значения для 76%.

Как сообщало ИА REGNUM, правильно подобранная команда помогает человеку стать лидером, так считают 50% жителей РФ.

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